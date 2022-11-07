«Реал» ищет замену Хесусу Матео

Результаты во всех турнирах заставили руководителей мадридского клуба задуматься о будущем главного тренера Хесуса Матео в команде.

По информации BasketNews и Relevo, «Реал» уже изучает рынок тренеров, думая о возможной замене.

На данный момент «Реал» сыграл 13 матчей с результатом 8-5. Команда Матео занимает 4-е место в ACB и не попадает в зону плей-офф с показателем 3-3.

Лидера Франции выгнали из сборной после перехода в «Зенит». Не за любовь к деньгам «Газпрома», а за вранье