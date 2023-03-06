Хесус Матео рассказал о настрое на предстоящий матч против «Басконии»
Главный тренер «Реала» Хесус Матео высказался о настрое на предстоящий матч Евролиги против «Басконии».
«Перед нами команда, которая очень сильна в этом году. Она находится в верхней части таблицы в обоих соревнованиях, ACB и Евролиге.
Они также дважды обыграли нас – мотивация у нас отличная. Мы чувствуем эту занозу в боку и хотим от нее избавиться.
Мы трижды побеждали «Валенсию», но это не считается. Это индивидуальные матчи. Против испанских команд у тебя всегда есть прошлое. Мы прекрасно знаем друг друга. Надеюсь, нам удастся провести хорошую игру», – подчеркнул тренер.
«Реал» встретится с «Басконией» во вторник, 22:45 по московскому времени.
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