Хесус Матео рассказал о настрое на предстоящий матч против «Басконии»

Главный тренер « » Хесус Матео высказался о настрое на предстоящий матч против «Басконии».

«Перед нами команда, которая очень сильна в этом году. Она находится в верхней части таблицы в обоих соревнованиях, ACB и Евролиге.

Они также дважды обыграли нас – мотивация у нас отличная. Мы чувствуем эту занозу в боку и хотим от нее избавиться.

Мы трижды побеждали «Валенсию», но это не считается. Это индивидуальные матчи. Против испанских команд у тебя всегда есть прошлое. Мы прекрасно знаем друг друга. Надеюсь, нам удастся провести хорошую игру», – подчеркнул тренер.

«Реал» встретится с «Басконией» во вторник, 22:45 по московскому времени.