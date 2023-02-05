Энтони Дэвис – о 25-29 в таблице: «У «Лейкерс» максимальный настрой и концентрация. Нам нужна победная серия»
Звездный форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис после поражения от «Нового Орлеана» (126:131) рассказал о настрое команды.
«Лейкерс» подходят к решающему отрезку регулярки 13-ми на Западе (25-29).
«У «Лейкерс» максимальный настрой и концентрация. Очень высокий уровень.
Все игры важны. Пора браться за дело. Парни знают об этом. Нам нужна победная серия», – заявил Дэвис.
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