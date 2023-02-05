Энтони Дэвис – о 25-29 в таблице: «У «Лейкерс» максимальный настрой и концентрация. Нам нужна победная серия»

Теги Лейкерс Новый Орлеан НБА Энтони Дэвис Баскетбол

Звездный форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис после поражения от «Нового Орлеана» (126:131) рассказал о настрое команды.

«Лейкерс» подходят к решающему отрезку регулярки 13-ми на Западе (25-29).

«У «Лейкерс» максимальный настрой и концентрация. Очень высокий уровень.

Все игры важны. Пора браться за дело. Парни знают об этом. Нам нужна победная серия», – заявил Дэвис.

Первый трейд «Лейкерс» в сезоне: двухметровый афрояпонец спасет команду?

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий