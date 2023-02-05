Звездный форвард «Лейкерс» после поражения от «Нового Орлеана» (126:131) рассказал о настрое команды.

«Лейкерс» подходят к решающему отрезку регулярки 13-ми на Западе (25-29).

«У «Лейкерс» максимальный настрой и концентрация. Очень высокий уровень.

Все игры важны. Пора браться за дело. Парни знают об этом. Нам нужна победная серия», – заявил Дэвис.

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