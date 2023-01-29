Форвард «Нового Орлеана» получил приглашение на конкурс данков этого года в качестве участника.

Конкурс состоится в рамках Уик-энда всех звезд НБА-2023, который пройдет 18-19 февраля в Солт-Лейк-Сити.

Соперниками Мерфи будут Шэйдон Шарп («Портленд»), Кеньон Мартин-младший («Хьюстон») и Мэк Маккланг («Делавэр», G-лига).

22-летний форвард проводит второй сезон в НБА, набирая 12,5 очка и 3,7 подбора в среднем за матч.

Вот еще одно доказательство, что НБА – это искусство. Картину с данком года уже отправили в Лувр