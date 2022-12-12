Сотрудник «Пеликанс» предупредил «Селтикс» о тяжелом характере Энтони Дэвиса, когда они хотели его выменять

Ведущий подкаста «Celtics Beat» Адам Кауфман рассказал, как сотрудник «Нового Орлеана» предупредил о тяжелом характере Энтони Дэвиса, когда «Селтикс» хотели заполучить звездного форварда.

«Я помню одну историю, которую мне рассказали несколько лет назад, когда «Селтикс» пытались выменять Энтони Дэвиса у «Нового Орлеана».

Один парень, работавший в «Пеликанс», отвел меня в сторону и сказал: «Если хотите выменять Энтони Дэвиса, тогда Маркуса Смарта лучше не включать в сделку, потому что вам понадобится такой игрок, как он, чтобы орать на Энтони.

Парень сказал, что никто так часто не ходит в тренерскую комнату, как Дэвис. Вы можете быть не согласны с тем, что он сказал, но это был известный человек в клубе», – рассказал Кауфман.

Спасибо США за зимнее время, а баскетбольным богам – за здорового Энтони Дэвиса. Мои любимые игроки и команды ноября