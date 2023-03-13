Трей Мерфи обновил личный рекорд по очкам в матче с «Портлендом» – 41
Атакующий защитник «Нового Орлеана» Трей Мерфи установил новый личный рекорд по набранным очкам в матче с «Портлендом» (127:110) в воскресенье.
На счету Мерфи 41 очко при 13 из 20 с игры за 30 минут.
Трей реализовал 9 из 14 из-за дуги, что также его личный рекорд в НБА. В его активе также 7 подборов, 1 передача, 1 перехват и 1 блок-шот.
«Трей проводит шикарный сезон. Я горжусь им», – заявил главный тренер «Пеликанс» Уилли Грин.
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