Атакующий защитник «Нового Орлеана» установил новый личный рекорд по набранным очкам в матче с « » (127:110) в воскресенье.

На счету Мерфи 41 очко при 13 из 20 с игры за 30 минут.

Трей реализовал 9 из 14 из-за дуги, что также его личный рекорд в . В его активе также 7 подборов, 1 передача, 1 перехват и 1 блок-шот.

«Трей проводит шикарный сезон. Я горжусь им», – заявил главный тренер «Пеликанс» .

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