Жак Вон – о «-44» с «Чикаго»: «Не выполнили ни одной из установок»

Теги Чикаго Бруклин Жак Вон НБА Баскетбол

Главный тренер «Бруклина» Жак Вон прокомментировал поражение от «Чикаго» (87:131), которое стало для его команды самым крупным в этом сезоне.

87 очков – самый низкий показатель результативности для «Нетс» в нынешнем регулярном чемпионате. Вон также отметил низкий уровень игры в защите.

«Можно назвать не так много вещей, в которых мы были эффективны. Мы испытывали трудности с фолами, плохо играли на подборе, позволяли сопернику проходить в «краску» и атаковать из-под кольца. Мы не справились даже с быстрыми отрывами. Ничего из перечисленного выше. Мы не выполнили ни одной из установок, о которых говорили изначально», – заявил Вон.

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2 комментария

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Tim Timson
не надо было снимать с игры Кэма и Сета постоянно. старт набрал 34 очка на всех. выкинуть надо было их почти всех)
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chitago
Великий и могучий русский язык на спортсе.
Есть 2 варианта:
1) не выполнили ни одной установки
2) не выполнили ни одну из установок
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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