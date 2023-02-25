Жак Вон – о «-44» с «Чикаго»: «Не выполнили ни одной из установок»

Главный тренер « » Жак Вон прокомментировал поражение от « » (87:131), которое стало для его команды самым крупным в этом сезоне.

87 очков – самый низкий показатель результативности для «Нетс» в нынешнем регулярном чемпионате. Вон также отметил низкий уровень игры в защите.

«Можно назвать не так много вещей, в которых мы были эффективны. Мы испытывали трудности с фолами, плохо играли на подборе, позволяли сопернику проходить в «краску» и атаковать из-под кольца. Мы не справились даже с быстрыми отрывами. Ничего из перечисленного выше. Мы не выполнили ни одной из установок, о которых говорили изначально», – заявил Вон.

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