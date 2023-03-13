НБА установит минимальную планку проведенных матчей для получения главных наград сезона

НБА собирается установить минимальную планку проведенных матчей для получения главных наград сезона.

«НБА и профсоюз игроков близки к соглашению об установлении правила, согласно которому игрок должен принять участие в минимальном количестве игр, чтобы иметь право на получение главных наград сезона.

Переговоры прошли рамках потенциального нового коллективного договора. Разговор о привязке сыгранных матчей регулярного чемпионата к наградам, таким как MVP, проходил в пятницу на заседании конкурсной комиссии с участием высших должностных лиц НБА и профсоюза. Источники описали заседание как чрезвычайно продуктивный и обоюдно мотивированный разговор», – сообщает авторитетный инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

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