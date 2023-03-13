НБА установит минимальную планку проведенных матчей для получения главных наград сезона
НБА собирается установить минимальную планку проведенных матчей для получения главных наград сезона.
«НБА и профсоюз игроков близки к соглашению об установлении правила, согласно которому игрок должен принять участие в минимальном количестве игр, чтобы иметь право на получение главных наград сезона.
Переговоры прошли рамках потенциального нового коллективного договора. Разговор о привязке сыгранных матчей регулярного чемпионата к наградам, таким как MVP, проходил в пятницу на заседании конкурсной комиссии с участием высших должностных лиц НБА и профсоюза. Источники описали заседание как чрезвычайно продуктивный и обоюдно мотивированный разговор», – сообщает авторитетный инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.
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Опытные игроки все равно будут сберегаться, у условных Кавая, Дюранта или Стефа на данном этапе карьеры другие приоритеты и здоровье.
При этом, было бы интересно привязать попадание в All-NBA к количеству проведенных матчей - т.к. от этих сборных сезона зависят потенциальные супермаксы игроков. Можно будет напрямую привязать load management к будущим контрактам игроков. Не сыграл свои 65 игр, не попал в сборную - получай следующий контракт 30% от потолка вместо 35%.