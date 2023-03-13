НБА установит минимальную планку проведенных матчей для получения главных наград сезона

Теги НБА Шэмс Чарания Баскетбол

НБА собирается установить минимальную планку проведенных матчей для получения главных наград сезона.

«НБА и профсоюз игроков близки к соглашению об установлении правила, согласно которому игрок должен принять участие в минимальном количестве игр, чтобы иметь право на получение главных наград сезона.

Переговоры прошли рамках потенциального нового коллективного договора. Разговор о привязке сыгранных матчей регулярного чемпионата к наградам, таким как MVP, проходил в пятницу на заседании конкурсной комиссии с участием высших должностных лиц НБА и профсоюза. Источники описали заседание как чрезвычайно продуктивный и обоюдно мотивированный разговор», – сообщает авторитетный инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

«Мои родители не знают о 1,5 миллионах подписчиков. Они бы не одобрили идею с НБА». За мечтой камерунца наблюдает весь мир

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8 комментариев

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Дмитрий Кутузов
80% = 66 матчей
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Александр Спирин
10 игр поставят минималкой и вручат заслуженно Леброну MVP на сорокалетие.
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Алексей Иванов
Ответ Tim Timson
Йокича все равно так не скинуть))
Это как раз таки ударит по Эмбиду и ему подобным. У Йокича для его габаритов, слишком конское здоровье.
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seregqua
65 или 70 матчей - решит проблему load management среди более молодых звезд, которые хотят за личные призы бороться.

Опытные игроки все равно будут сберегаться, у условных Кавая, Дюранта или Стефа на данном этапе карьеры другие приоритеты и здоровье.

При этом, было бы интересно привязать попадание в All-NBA к количеству проведенных матчей - т.к. от этих сборных сезона зависят потенциальные супермаксы игроков. Можно будет напрямую привязать load management к будущим контрактам игроков. Не сыграл свои 65 игр, не попал в сборную - получай следующий контракт 30% от потолка вместо 35%.
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Tim Timson
Йокича все равно так не скинуть))
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Serik Alik
Давно пора
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Heyarager
Вот это база.
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АРХАТ
Не менее 65.
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