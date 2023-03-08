Шэмс Чарания: «Джа Морэнт может пропустить длительный период времени»

По словам инсайдера The Athletic Шэмса Чарании, лидер « » Джа Морэнт может пропустить длительный период времени.

«В данный момент идут два расследования. Одно расследование проводит , другое расследование проводит полиция Колорадо. Морэнт уже пропустил два матча, и никаких сроков его возвращения пока нет.

По моим ощущениям, и как ожидают в команде, Джа Морэнт может пропустить длительный период времени. Более строгие наказания могут исходить и от лиги, и от полиции.

Насколько мне известно, сейчас Морэнт получает необходимую помощь. О какой именно помощи идет речь, неизвестно», – сообщил Чарания.

Морэнт временно отстранен клубом после того, как был замечен с пистолетом во время прямого эфира в социальной сети.

Джа Морэнта все чаще сравнивают с Дерриком Роузом – и ждут таких же страшных травм. Это реально?