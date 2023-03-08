Шэмс Чарания: «Джа Морэнт может пропустить длительный период времени»

Теги Мемфис НБА Шэмс Чарания Джа Морэнт Баскетбол

По словам инсайдера The Athletic Шэмса Чарании, лидер «Мемфиса» Джа Морэнт может пропустить длительный период времени.

«В данный момент идут два расследования. Одно расследование проводит НБА, другое расследование проводит полиция Колорадо. Морэнт уже пропустил два матча, и никаких сроков его возвращения пока нет.

По моим ощущениям, и как ожидают в команде, Джа Морэнт может пропустить длительный период времени. Более строгие наказания могут исходить и от лиги, и от полиции.

Насколько мне известно, сейчас Морэнт получает необходимую помощь. О какой именно помощи идет речь, неизвестно», – сообщил Чарания.

Морэнт временно отстранен клубом после того, как был замечен с пистолетом во время прямого эфира в социальной сети.

Джа Морэнта все чаще сравнивают с Дерриком Роузом – и ждут таких же страшных травм. Это реально?

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4 комментария

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dev0
Я очень надеюсь, что этот случай поможет ему сконцентрироваться на более важных вещах, и оставить в прошлом эти детские понты, но сам в это не верю.
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Artest
Неохота на чужих ошибках учится,будешь на своих!
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morozovvasya
Мне будет не хватать его трансляций ;)
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mibX
общественные работы бы ему помогли, раз так нуждается в помощи
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