Шэмс Чарания: «Джа Морэнт может пропустить длительный период времени»
По словам инсайдера The Athletic Шэмса Чарании, лидер «Мемфиса» Джа Морэнт может пропустить длительный период времени.
«В данный момент идут два расследования. Одно расследование проводит НБА, другое расследование проводит полиция Колорадо. Морэнт уже пропустил два матча, и никаких сроков его возвращения пока нет.
По моим ощущениям, и как ожидают в команде, Джа Морэнт может пропустить длительный период времени. Более строгие наказания могут исходить и от лиги, и от полиции.
Насколько мне известно, сейчас Морэнт получает необходимую помощь. О какой именно помощи идет речь, неизвестно», – сообщил Чарания.
Морэнт временно отстранен клубом после того, как был замечен с пистолетом во время прямого эфира в социальной сети.
Джа Морэнта все чаще сравнивают с Дерриком Роузом – и ждут таких же страшных травм. Это реально?
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