Александер Секулич: «Хочешь выигрывать — попадай!»

Главный тренер « » Александер Секулич считает, что реализация бросков сыграла ключевую роль в поражении от «Нижнего Новгорода» (70:75).

«Сегодня мы допустили слишком много ошибок в защите по такой игре. Позволяли «Нижнему Новгороду» набрать легкие очки. Ближе к концовке матча мы вышли на необходимый результат, приблизились к сопернику, имели атаку на лидерство и промахнулись. Хочешь выигрывать — попадай!

Сегодня мы промазали слишком много открытых лэй-апов, штрафных бросков. У нас только 61% реализации со штрафной линии. Чтобы побеждать в Нижнем Новгороде необходимо играть лучше и в защите, и в нападении», – рассказал Секулич в послематчевом интервью.

«Локо» идет на 5-м месте в группе «А» с результатом 16-14.

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