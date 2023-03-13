Джейсон Кидд об игровом времени Вуда: «У нас глубокая передняя линия. По ходу матча смотрим, у кого идет игра»

Теги Даллас Джейсон Кидд НБА Кристиан Вуд Макси Клебер Баскетбол

Главный тренер «Далласа» Джейсон Кидд объяснил, почему снизил игровое время «большого» Кристиана Вуда.

«У нас глубокая передняя линия. Мы выпускаем ребят во время игры и смотрим, у кого идет, кто на кураже. Сейчас в состав вернулся Макси Клебер, это приводит к уменьшению минут, которые выделяются Вуду. Такова реальность, когда мы здоровы. Все еще может измениться по ходу дела», – заявил Кидд.

Вуд, у которого истекающий контракт, в нынешнем сезоне принял участие в 56 матчах, 17 из которых начинал в старте. После дедлайна он проводит на площадке по 19,2 минуты. Средние показатели – 17,1 очка и 7,6 подбора.

Сам Вуд считает, что его игровое время могло быть урезано с целью уменьшить величину будущего контракта.

«Лейкерс» выйдут в плей-офф даже без Леброна. И вот почему

«Мои родители не знают о 1,5 миллионах подписчиков. Они бы не одобрили идею с НБА». За мечтой камерунца наблюдает весь мир

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий