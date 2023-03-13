Джейсон Кидд об игровом времени Вуда: «У нас глубокая передняя линия. По ходу матча смотрим, у кого идет игра»

Главный тренер « » объяснил, почему снизил игровое время «большого» .

«У нас глубокая передняя линия. Мы выпускаем ребят во время игры и смотрим, у кого идет, кто на кураже. Сейчас в состав вернулся , это приводит к уменьшению минут, которые выделяются Вуду. Такова реальность, когда мы здоровы. Все еще может измениться по ходу дела», – заявил Кидд.

Вуд, у которого истекающий контракт, в нынешнем сезоне принял участие в 56 матчах, 17 из которых начинал в старте. После дедлайна он проводит на площадке по 19,2 минуты. Средние показатели – 17,1 очка и 7,6 подбора.

Сам Вуд считает, что его игровое время могло быть урезано с целью уменьшить величину будущего контракта.

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