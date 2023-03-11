Разыгрывающий « » пропустит матч с « » в субботу из-за повреждения левого бедра.

Бедро беспокоило Дончича во время нескольких последних игр, травма усугубилась во встрече с «Новым Орлеаном» в среду. МРТ-обследование не выявило серьезных повреждений, словенец вернется в строй, когда перестанет испытывать дискомфорт.

Участие разыгрывающего в матче находится под вопросом. Игрок пропустил тренировку в пятницу по личным причинам.

«Надеюсь, он сможет присоединиться к нам в Мемфисе», – сказал главный тренер техасцев .

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