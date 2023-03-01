Стив Керр и Грегг Попович – самые востребованные среди экс-игроков НБА тренеры

Портал The Athletic определил главных тренеров команд , которые наиболее востребованы среди бывших игроков лиги.

Стив Керр (28,8%) из «Голден Стэйт» и (28,3%) из «Сан-Антонио» лидируют в рейтинге с большим отрывом. На счету Керра четыре титула в качестве главного тренера, Поповича – пять.

Один из опрошенных экс-баскетболистов НБА (1992-1998) Стивен Ховард объяснил, почему проголосовал за Керра.

«Мне нравится, как он позволяет игрокам разбираться в ситуациях и создает в команде атмосферу, в которой каждый игрок может найти свою роль и раскрыться», – заявил Ховард.

Самые востребованные среди экс-игроков НБА тренеры

1. (« ») – 28,8%

2. Грегг Попович (« ») – 28,3%

3-4. (« ») – 5,4%

3-4. (« ») – 5,4%

5-6. (« ») – 3,8%

5-6. (« ») – 3,8%

7. (« ») – 3,3%

Самые важные тренеры НБА: кто создал современный баскетбол