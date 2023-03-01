Стив Керр и Грегг Попович – самые востребованные среди экс-игроков НБА тренеры

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Портал The Athletic определил главных тренеров команд НБА, которые наиболее востребованы среди бывших игроков лиги.

Стив Керр (28,8%) из «Голден Стэйт» и Грегг Попович (28,3%) из «Сан-Антонио» лидируют в рейтинге с большим отрывом. На счету Керра четыре титула в качестве главного тренера, Поповича – пять.

Один из опрошенных экс-баскетболистов НБА (1992-1998) Стивен Ховард объяснил, почему проголосовал за Керра.

«Мне нравится, как он позволяет игрокам разбираться в ситуациях и создает в команде атмосферу, в которой каждый игрок может найти свою роль и раскрыться», – заявил Ховард.

Самые востребованные среди экс-игроков НБА тренеры

1. Стив КеррГолден Стэйт») – 28,8%

2. Грегг Попович («Сан-Антонио») – 28,3%

3-4. Эрик СпоэльстраМайами») – 5,4%

3-4. Джейсон КиддДаллас») – 5,4%

5-6. Монти УильямсФиникс») – 3,8%

5-6. Майкл МэлоунДенвер») – 3,8%

7. Майк БраунСакраменто») – 3,3%

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1 комментарий

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Марсель Объелся
Ничего там The Athletic выкатил опрос экс игроков. Ждём ещё 10 новостей, что считают бывшие игроки
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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