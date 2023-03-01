Стив Керр и Грегг Попович – самые востребованные среди экс-игроков НБА тренеры
Портал The Athletic определил главных тренеров команд НБА, которые наиболее востребованы среди бывших игроков лиги.
Стив Керр (28,8%) из «Голден Стэйт» и Грегг Попович (28,3%) из «Сан-Антонио» лидируют в рейтинге с большим отрывом. На счету Керра четыре титула в качестве главного тренера, Поповича – пять.
Один из опрошенных экс-баскетболистов НБА (1992-1998) Стивен Ховард объяснил, почему проголосовал за Керра.
«Мне нравится, как он позволяет игрокам разбираться в ситуациях и создает в команде атмосферу, в которой каждый игрок может найти свою роль и раскрыться», – заявил Ховард.
Самые востребованные среди экс-игроков НБА тренеры
1. Стив Керр («Голден Стэйт») – 28,8%
2. Грегг Попович («Сан-Антонио») – 28,3%
3-4. Эрик Споэльстра («Майами») – 5,4%
3-4. Джейсон Кидд («Даллас») – 5,4%
5-6. Монти Уильямс («Финикс») – 3,8%
5-6. Майкл Мэлоун («Денвер») – 3,8%
7. Майк Браун («Сакраменто») – 3,3%
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