Брайан Уиндхорст: «Слова Кидда о том, что «Далласу» надо повзрослеть, адресованы Дончичу»

Теги Даллас Джейсон Кидд НБА Лука Дончич Брайан Уиндхорст Баскетбол

«Даллас» на этой неделе проиграл «Лейкерс», упустив по ходу матча 27-очковое преимущество.

Главный тренер «Мэверикс» Джейсон Кидд после игры заявил, что команда «должна повзрослеть».

«Я не волшебник и не спаситель. Я не выхожу на площадку. Как и вы все, я тоже наблюдаю со стороны.

Мы как команда должны повзрослеть. Пора взрослеть», – заявил Кидд.

По словам эксперта ESPN Брайана Уиндхорста, заявление Кидда в первую очередь касается 24-летней суперзвезды техасцев Луки Дончича.

«Это была критика Луки Дончича. Кидд говорит про необходимость взрослеть, а Лука единственный из стартовой пятерки, кому нет 30 лет. Он говорил о Луке. Если быть точным, это касалось того, как Лука отвлекался по ходу игры, позволил эмоциям взять верх, спорил с судьями во время камбека «Лейкерс».

За вторую и третью четверть Кидд взял всего один тайм-аут. Мне кажется, он хотел, чтобы команда попробовала сама разобраться с проблемами», – сказал Уиндхорст.

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2 комментария

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reneremy13@icloud.com
Ответ Sonder
Лука все 36 минут плачет на судей, в каждой игре он чем-то недоволен Прайм Харден явно был его кумиром юности, учитывая скопированный стиль игры
С поправкой на то , что прайм Харден был физически сильным дьяволом , а лука в 4 четверти тыква, есть гипотеза что лука так тянет время отдохнуть
+6
-1
+5
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Sonder
Лука все 36 минут плачет на судей, в каждой игре он чем-то недоволен
Прайм Харден явно был его кумиром юности, учитывая скопированный стиль игры
+7
-2
+5
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