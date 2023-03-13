Форвард « » Кристиан Вуд лайкнул видео, в котором из « » рассказывает о том, что команды дают меньше возможностей игрокам в контрактный сезон, чтобы уменьшить величину будущего контракта.

«Если вы понимаете, как все работает, то ваш взгляд на вещи станет кардинально другим. Вы увидите определенные моменты и лучше их поймете. Вы лучше поймете ротации, например, почему это внезапно какой-то человек не играет. Из-за того, что у него контрактный сезон и команда хочет уменьшить его статистику», – заявил Грин.

Вуд, у которого истекающий контракт, в нынешнем сезоне принял участие в 56 матчах, 17 из которых начинал в старте. После дедлайна он проводит на площадке по 19,2 минуты.

Средние показатели Вуда – 17,1 очка и 7,6 подбора.

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