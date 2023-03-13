Иньиго Зорсано: «Для меня ЦСКА – обычный соперник»

Теги ЦСКА Зенит Единая лига ВТБ Баскетбол

Ассистент главного тренера «Зенита» Иньиго Зорсано оценил расклад сил перед матчем Лиги ВТБ с ЦСКА.

«Для меня ЦСКА – обычный соперник. Возможно, фаворит этого сезона, да, но точно не какая-то особенная команда. Во-первых, потому, что я ничего не выиграл против ЦСКА в одиночку; в прошлом году вся команда, весь клуб просто двигались в одном направлении.

Да, я руководил в одиночку последние 15-20 минут, потому что рефери удалили Паскуаля, но это не важно. Важно, что игроки и клуб боролись до самого конца. Для меня не так принципиально играть против ЦСКА.

У нас в этом сезоне просто какое-то невезение с травмами. У нас, кажется, вообще ни в одной игре не было полного состава – всегда недоставало одного, двух, трех, четырех, даже пятерых игроков. Это сложно, но мы уже привыкли к этому, поэтому готовиться в неполном составе мы умеем», – сказал Иньиго.

«Лейкерс» выйдут в плей-офф даже без Леброна. И вот почему

«Мои родители не знают о 1,5 миллионах подписчиков. Они бы не одобрили идею с НБА». За мечтой камерунца наблюдает весь мир

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ярослав Гордеев
Да простит меня Иньиго, но его фамилию я прочитал не с первого раза
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий