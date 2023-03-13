Иньиго Зорсано: «Для меня ЦСКА – обычный соперник»

Ассистент главного тренера « » Иньиго Зорсано оценил расклад сил перед матчем Лиги ВТБ с .

«Для меня ЦСКА – обычный соперник. Возможно, фаворит этого сезона, да, но точно не какая-то особенная команда. Во-первых, потому, что я ничего не выиграл против ЦСКА в одиночку; в прошлом году вся команда, весь клуб просто двигались в одном направлении.

Да, я руководил в одиночку последние 15-20 минут, потому что рефери удалили Паскуаля, но это не важно. Важно, что игроки и клуб боролись до самого конца. Для меня не так принципиально играть против ЦСКА.

У нас в этом сезоне просто какое-то невезение с травмами. У нас, кажется, вообще ни в одной игре не было полного состава – всегда недоставало одного, двух, трех, четырех, даже пятерых игроков. Это сложно, но мы уже привыкли к этому, поэтому готовиться в неполном составе мы умеем», – сказал Иньиго.

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