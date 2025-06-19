  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Брайан Уиндхорст: «Если Гилджес-Александер сегодня победит и получит награду MVP, у него будет резюме для Зала славы»
3

Брайан Уиндхорст: «Если Гилджес-Александер сегодня победит и получит награду MVP, у него будет резюме для Зала славы»

Брайан Уиндхорст считает, что ШГА проводит один из лучших сезонов в истории НБА.

«Да, несомненно. Он набирает больше 30 очков в среднем за матч, реализуя больше 50% бросков с игры, его команда выиграла 68 матчей. Он стал MVP Западной конференции, хоть это и новая награда. 

Когда у «Тандер» возникли проблемы при 1-2 на выезде в финальной серии, он набрал 35 очков, из которых 15 в четвертой четверти. Он повторил успех в 5-м матче и вывел команду вперед, набрав 31 очко и 10 передач. 

Если он сегодня победит и получит награду MVP, у него будет резюме для Зала славы. Конец истории в возрасте 26 лет», – заявил эксперт ESPN.

Под каким номером драфта видите Егора Демина?608 голосов
В топ-5Юта
В топ-10Бруклин
В топ-14Чикаго
В топ-20Майами
В конце первого раундаБостон
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Get Up в соцсети X
logoШэй Гилджес-Александер
logoОклахома-Сити
Брайан Уиндхорст
logoНБА плей-офф
logoНБА
logoИндиана
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Цепь обменов превратила «Оклахому»-2012 в «Оклахому»-2025. Меньше всего принес Дюрэнт
9сегодня, 15:00
Джейлен Уильямс: «Чувствую себя Скотти Пиппеном новой эпохи»
сегодня, 14:56
Семейная жизнь ШГА – идеал без миражей. Расплакался, когда говорил о значимости жены
46сегодня, 04:20
«Оклахома» – копия первого «Голден Стэйт». Помните, как вы не признавали будущую династию в 2015-м?
55вчера, 14:45
Главные новости
Женская НБА. «Индиана» сыграет с «Голден Стэйт» в гостях, «Нью-Йорк» примет «Финикс»
16 минут назад
«Хьюстон» подпишет долгосрочное продление контракта с Име Удокой
141 минуту назад
Скотти Пиппен о Джейлене Уильямсе: «Он будет еще лучше меня»
152 минуты назад
НБА. Финал. «Индиана» примет «Оклахому» в 6-м матче серии
8сегодня, 15:57
«Лейкерс» и «Юта» обсуждали возможный обмен Руи Хатимуры на Джона Коллинза
4сегодня, 15:45
Егор Демин побывает на просмотре в «Майами»
2сегодня, 15:34
Руслан Абдулбасиров перешел в УНИКС
1сегодня, 15:16
Лука Дончич: «С нетерпением жду встречи с Марком и с энтузиазмом смотрю в будущее»
сегодня, 15:06
Джейлен Уильямс: «Чувствую себя Скотти Пиппеном новой эпохи»
сегодня, 14:56
Тренер NCAA о Егоре Демине: «Очень хороший игрок, типаж Джоша Гидди»
7сегодня, 14:48
Ко всем новостям
Последние новости
«Милан» близок к подписанию контракта с Девином Букером
410 минут назад
Владислав Коновалов останется главным тренером «Самары»
45 минут назад
Скаут: «В Чикаго Егор Демин хорошо бросал по кольцу в игре один на один»
сегодня, 15:12
«Дубай» расстался с Айзейей Тэйлором
1сегодня, 14:28
Чемпионат Турции. Финал. «Фенербахче» примет «Бешикташ» во 2-м матче
сегодня, 12:11
Греция примет чемпионат мира по баскетболу U17 в 2028 году
сегодня, 12:05
«Виртус» заменит Токо Шенгелию Дерриком Олстоном
сегодня, 11:47
Бориша Симанич продлил контракт с «Игокеа»
сегодня, 11:27
«Барселона» продлила контракт Хоэля Парры до лета 2028 года
сегодня, 11:11Фото
Центровой «Виллербана» Нил Сако может оказаться в «Валенсии»
сегодня, 10:15