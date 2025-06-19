Брайан Уиндхорст: «Если Гилджес-Александер сегодня победит и получит награду MVP, у него будет резюме для Зала славы»

Брайан Уиндхорст считает, что ШГА проводит один из лучших сезонов в истории НБА.

«Да, несомненно. Он набирает больше 30 очков в среднем за матч, реализуя больше 50% бросков с игры, его команда выиграла 68 матчей. Он стал MVP Западной конференции, хоть это и новая награда.

Когда у «Тандер» возникли проблемы при 1-2 на выезде в финальной серии, он набрал 35 очков, из которых 15 в четвертой четверти. Он повторил успех в 5-м матче и вывел команду вперед, набрав 31 очко и 10 передач.

Если он сегодня победит и получит награду MVP, у него будет резюме для Зала славы. Конец истории в возрасте 26 лет», – заявил эксперт ESPN.