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Бориша Симанич продлил контракт с «Игокеа»

«Игокеа» продолжит сотрудничество с Боришей Симаничем.

27-летний сербский форвард, восстановившийся после потери почки в результате травмы на ЧМ-2023, провел удачный сезон в Адриатической лиге, набирая 8,4 очка и 3,4 подбора за 22,2 минуты в среднем при 39,3% точности из-за дуги за боснийский клуб.

Симанич продлил контракт с командой на следующий сезон.

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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Eurohoops
logoАдриатическая лига
logoИгокеа
Бориша Симанич
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