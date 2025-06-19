Бориша Симанич продлил контракт с «Игокеа»
«Игокеа» продолжит сотрудничество с Боришей Симаничем.
27-летний сербский форвард, восстановившийся после потери почки в результате травмы на ЧМ-2023, провел удачный сезон в Адриатической лиге, набирая 8,4 очка и 3,4 подбора за 22,2 минуты в среднем при 39,3% точности из-за дуги за боснийский клуб.
Симанич продлил контракт с командой на следующий сезон.
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Eurohoops
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