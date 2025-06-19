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«Хьюстон» подпишет долгосрочное продление контракта с Име Удокой

Име Удока станет одним из самых высокооплачиваемых тренеров в НБА.

Главный тренер «Рокетс» Име Удока согласился на долгосрочное продление контракта с клубом. Благодаря новому соглашению 47-летний специалист станет одним из самых высокооплачиваемых тренеров в лиге.

Под руководством Удоки «Хьюстон» в нынешнем сезоне добился результата 52-30 и впервые за семь лет вошел в Топ-2 команды конференции. «Рокетс» проиграли «Уорриорз» в первом раунде плей-офф со счетом 3-4.

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В топ-14Чикаго
В топ-20Майами
В конце первого раундаБостон
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница инсайдера ESPN Шэмса Чарании в соцсети X
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