«Хьюстон» подпишет долгосрочное продление контракта с Име Удокой

Име Удока станет одним из самых высокооплачиваемых тренеров в НБА.

Главный тренер «Рокетс» Име Удока согласился на долгосрочное продление контракта с клубом. Благодаря новому соглашению 47-летний специалист станет одним из самых высокооплачиваемых тренеров в лиге.

Под руководством Удоки «Хьюстон » в нынешнем сезоне добился результата 52-30 и впервые за семь лет вошел в Топ-2 команды конференции. «Рокетс» проиграли «Уорриорз» в первом раунде плей-офф со счетом 3-4.