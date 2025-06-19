«Хьюстон» подпишет долгосрочное продление контракта с Име Удокой
Име Удока станет одним из самых высокооплачиваемых тренеров в НБА.
Главный тренер «Рокетс» Име Удока согласился на долгосрочное продление контракта с клубом. Благодаря новому соглашению 47-летний специалист станет одним из самых высокооплачиваемых тренеров в лиге.
Под руководством Удоки «Хьюстон» в нынешнем сезоне добился результата 52-30 и впервые за семь лет вошел в Топ-2 команды конференции. «Рокетс» проиграли «Уорриорз» в первом раунде плей-офф со счетом 3-4.
В топ-5
В топ-10
В топ-14
В топ-20
В конце первого раунда
Опубликовал: Геннадий Ильин
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