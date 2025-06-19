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Скотти Пиппен о Джейлене Уильямсе: «Он будет еще лучше меня»

Скотти Пиппен считает, что .

«Он довольно особенный. Мне нравится наблюдать за ним. Я определенно вижу в нем много от себя. Я вижу парня, который растет и становится одним из лучших игроков в лиге. Он определенно способен привести этот клуб к нескольким чемпионствам. Он и Шэй, разумеется.

Я даже не хочу накладывать на него ограничения, говоря, что он станет мной. Я думаю, что он будет еще лучше меня, если можно так сказать. Просто благодаря современной манере игры. У них есть свобода в нападении. У нас ее не было.  У этих ребят могут свободно бросать 3-очковые и тому подобное. У современных игроков есть шанс стать лучше игроков прошлого из-за способности бросать мяч», – сказал шестикратный чемпион НБА в составе «Чикаго».

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В топ-14Чикаго
В топ-20Майами
В конце первого раундаБостон
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: ESPN.com
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