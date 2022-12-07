Дориан Финни-Смит забросил решающий трехочковый за 17 секунд до конца матча против «Денвера»
Форвард «Далласа» Дориан Финни-Смит стал автором решающего трехочкового попадания за 17 секунд до конца гостевого матча против «Денвера» (116:115).
Финни-Смит вывел свою команду вперед – 114:112.
У Николы Йокича был шанс сравнять счет за 12 секунд до конца, но центровой «Наггетс» смазал первый из двух штрафных бросков. Спенсер Динуидди реализовал оба штрафных и закрепил победу «Мэверикс».
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