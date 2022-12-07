Дориан Финни-Смит забросил решающий трехочковый за 17 секунд до конца матча против «Денвера»

Форвард стал автором решающего трехочкового попадания за 17 секунд до конца гостевого матча против (116:115).

Финни-Смит вывел свою команду вперед – 114:112.

У Николы Йокича был шанс сравнять счет за 12 секунд до конца, но центровой «Наггетс» смазал первый из двух штрафных бросков. реализовал оба штрафных и закрепил победу «Мэверикс».

Яо Мин увеличил телеаудиторию НБА на 3,7 млрд (за 8 лет). И помог создать бизнес, который сейчас оценивается в 5 млрд долларов