Кэм Томас оштрафован на 40 000 долларов за гомофобное высказывание во время интервью
Разыгрывающий «Бруклина» Кэмерон Томас оштрафован лигой на 40 000 долларов за «уничижительное и оскорбительное высказывание» во время интервью на площадке после матча с «Чикаго» (116:105).
Томас давал интервью TNT вместе с новым партнером по команде Спенсером Динуидди. Двумя днями ранее после обмена Кайри Ирвинга в «Даллас» новобранец «Нетс» пошутил, что бруклинцы, возможно, приобрели не самых талантливых игроков в рамках сделки (Дориан Финни-Смит и Динуидди на Ирвинга – Sports.ru), но теперь команда «лучше выглядит».
«И «Нетс» нужно было поработать в этом направлении», – отметил он.
Отвечая на вопрос TNT о словах Динуидди, Томас произнес: «У нас уже были симпатичные парни, которые хорошо выглядели, ничего гейского».
Позже Томас извинился за это замечание в социальных сетях.
«Династия» кексиков исчерпала себя. Супертрио Дюрэнт-Ирвинг-Харден – это 1 выигранная серия за 4 года и 100500 нелепостей
вот он град на холме из черепов миллионов индейцев.