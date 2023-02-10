Разыгрывающий « » извинился за антигейское высказывание, которое допустил во время послематчевого интервью.

Томас произнес спорную фразу после победы команды над «Чикаго» со счетом 116:105 в Нью-Йорке в четверг.

Томас давал интервью TNT на площадке вместе с новым товарищем по команде . Двумя днями ранее новобранец «Нетс» пошутил после обмена в « », сказав, что бруклинцы, возможно, не приобрели самых талантливых игроков в рамках сделки (Дориан Финни-Смит и Динуидди на Ирвинга – Sports.ru), но теперь команда «лучше выглядит».

«И «Нетс» нужно было поработать в этом направлении», – отметил он.

Отвечая на вопрос TNT о словах Динуидди, Томас произнес: «У нас уже были симпатичные парни, которые хорошо выглядели, ничего гейского».

Позже Томас извинился за это замечание в социальных сетях.

«Я хочу извиниться за грубое слово, которое использовал в послематчевом интервью. Я был взволнован после победы и у меня было игривое, веселое настроение. Я определенно не собирался никого обидеть, но понимаю, что, вероятно, все-таки сделал это. Еще раз приношу свои извинения. С любовью», – написал Томас.

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