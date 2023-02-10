Кэм Томас извинился за антигейское высказывание во время интервью
Разыгрывающий «Бруклина» Кэмерон Томас извинился за антигейское высказывание, которое допустил во время послематчевого интервью.
Томас произнес спорную фразу после победы команды над «Чикаго» со счетом 116:105 в Нью-Йорке в четверг.
Томас давал интервью TNT на площадке вместе с новым товарищем по команде Спенсером Динуидди. Двумя днями ранее новобранец «Нетс» пошутил после обмена Кайри Ирвинга в «Даллас», сказав, что бруклинцы, возможно, не приобрели самых талантливых игроков в рамках сделки (Дориан Финни-Смит и Динуидди на Ирвинга – Sports.ru), но теперь команда «лучше выглядит».
«И «Нетс» нужно было поработать в этом направлении», – отметил он.
Отвечая на вопрос TNT о словах Динуидди, Томас произнес: «У нас уже были симпатичные парни, которые хорошо выглядели, ничего гейского».
Позже Томас извинился за это замечание в социальных сетях.
«Я хочу извиниться за грубое слово, которое использовал в послематчевом интервью. Я был взволнован после победы и у меня было игривое, веселое настроение. Я определенно не собирался никого обидеть, но понимаю, что, вероятно, все-таки сделал это. Еще раз приношу свои извинения. С любовью», – написал Томас.
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