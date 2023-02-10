Кэм Томас извинился за антигейское высказывание во время интервью

Теги происшествия Даллас Бруклин НБА видео Кайри Ирвинг Спенсер Динуидди Дориан Финни-Смит Кэмерон Томас Баскетбол

Разыгрывающий «Бруклина» Кэмерон Томас извинился за антигейское высказывание, которое допустил во время послематчевого интервью.

Томас произнес спорную фразу после победы команды над «Чикаго» со счетом 116:105 в Нью-Йорке в четверг.

Томас давал интервью TNT на площадке вместе с новым товарищем по команде Спенсером Динуидди. Двумя днями ранее новобранец «Нетс» пошутил после обмена Кайри Ирвинга в «Даллас», сказав, что бруклинцы, возможно, не приобрели самых талантливых игроков в рамках сделки (Дориан Финни-Смит и Динуидди на Ирвинга – Sports.ru), но теперь команда «лучше выглядит».

«И «Нетс» нужно было поработать в этом направлении», – отметил он.

Отвечая на вопрос TNT о словах Динуидди, Томас произнес: «У нас уже были симпатичные парни, которые хорошо выглядели, ничего гейского».

Позже Томас извинился за это замечание в социальных сетях.

«Я хочу извиниться за грубое слово, которое использовал в послематчевом интервью. Я был взволнован после победы и у меня было игривое, веселое настроение. Я определенно не собирался никого обидеть, но понимаю, что, вероятно, все-таки сделал это. Еще раз приношу свои извинения. С любовью», – написал Томас.

«Династия» кексиков исчерпала себя. Супертрио Дюрэнт-Ирвинг-Харден – это 1 выигранная серия за 4 года и 100500 нелепостей

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13 комментариев

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Джонни-массажист
Напомнило видео из Камеди с Реввой : П..дарги,они повсюду!!!
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Radovan
Ответ Light Yagami
Даже простое "no homo" стало неполиткорректным. Дожили.
а оно типа политкорректное? если бы он no russian сказал в таком контексте, тут у половины бы стулья сгорели
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-7
-7
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kolyan#15
Интересно , штраф будет?
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0
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Don Pihot
Ответ Марсель Объелся
Удивительно что Йокичу ещё три года назад за такую же шутку не приходилось извиняться. Как всё поменялось
Хибберта 10 лет назад штрафовали на $75K за no homo
+2
0
+2
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Cash_flow
Думаю, Спенсер и журналист должны следующими извиниться перед избранной гейской кастой. Ведь они посмели посмеяться над No homo и, кажется, совсем не были уязвлены и задеты этими словами Кэма
+1
-1
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Light Yagami
Даже простое "no homo" стало неполиткорректным. Дожили.
+3
-1
+2
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Рома Карабах
По стопам Эвра 3 тысячи евро штраф
0
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Райли Карри
Ну всё правильно. Теперь нужно дать новое интервью в котором Кэм и Спенс облобызают друг друга.

[здесь должна быть картинка] Господи! Помоги мне выжить среди этой смертной любви (с)
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Sonder
failed society как всегда
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Andreir888
А представьте, что нам бы пришлось каждый раз извиняться за вылетевшее в порыве эмоций слово!))
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Марсель Объелся
Удивительно что Йокичу ещё три года назад за такую же шутку не приходилось извиняться. Как всё поменялось
+18
-1
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rigobersong
Даже черного брата заставляют извиняться за безобидные шутеечки:)
+11
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Nikadimus
Когда тебе говорили учиться у Кайри, имелось ввиду не это!
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