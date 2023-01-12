Трей Мерфи исполнил мельницу двумя руками

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Форвард «Пеликанс» Трей Мерфи стал автором эффектного данка в матче с «Селтикс» (114:125).

Мерфи совершил перехват, устремился в одиночный быстрый отрыв и исполнил мельницу двумя руками.

На счету Трея 15 очков, 6 подборов и 3 перехвата.

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1 комментарий

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Владимир Алексеев
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так он еще и на двух ногах бежал - добавьте в новость или запилите отдельную
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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