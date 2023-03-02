Брэндон Ингрэм набрал рекордные в сезоне 40 очков, «Пеликанс» прервали серию из четырех поражений

Форвард «Нового Орлеана» обновил личный рекорд результативности в сезоне в матче с « » (121:110).

Ингрэм набрал 40 очков, а также 6 подборов, 5 передач и 2 перехвата.

За 38 минут Брэндон реализовал 18 из 29 с игры.

«Пеликанс» прервали серию из четырех поражений.

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