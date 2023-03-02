Брэндон Ингрэм набрал рекордные в сезоне 40 очков, «Пеликанс» прервали серию из четырех поражений
Форвард «Нового Орлеана» Брэндон Ингрэм обновил личный рекорд результативности в сезоне в матче с «Портлендом» (121:110).
Ингрэм набрал 40 очков, а также 6 подборов, 5 передач и 2 перехвата.
За 38 минут Брэндон реализовал 18 из 29 с игры.
«Пеликанс» прервали серию из четырех поражений.
Уилт Чемберлен – уникальная часть истории «Уорриорз». Пачки рекордов, но абсолютному счастью мешали «Селтикс» Расселла
Комментарии