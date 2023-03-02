Дэмиан Лиллард в 13-й раз за сезон добрался до отметки в 40 очков за матч
Разыгрывающий «Портленда» Дэмиан Лиллард в среду в 13-й раз за сезон добрался до отметки в 40 набранных очков за матч.
Во встрече с «Новым Орлеаном» (110:121) Лиллард записал на свой счет 41 очко пори 12 из 22 с игры за 39 минут.
В активе Лилларда также 8 подборов.
Лучший результат Дэмиана по очкам в текущей регулярке – 71 во встрече с «Хьюстоном».
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