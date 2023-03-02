Дэмиан Лиллард в 13-й раз за сезон добрался до отметки в 40 очков за матч

Теги Новый Орлеан Портленд НБА видео Дэмиан Лиллард Баскетбол

Разыгрывающий «Портленда» Дэмиан Лиллард в среду в 13-й раз за сезон добрался до отметки в 40 набранных очков за матч.

Во встрече с «Новым Орлеаном» (110:121) Лиллард записал на свой счет 41 очко пори 12 из 22 с игры за 39 минут.

В активе Лилларда также 8 подборов.

Лучший результат Дэмиана по очкам в текущей регулярке – 71 во встрече с «Хьюстоном».

71 очко – новая нормальность в НБА? Дэмиану Лилларду даже не понадобился овертайм

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2 комментария

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Vagant
Ответ Nikadimus
И ноль передач, а у макколума – семь) just sayin’
В пятый раз за карьеру он ни сделал ни одного ассиста за матч..
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Nikadimus
И ноль передач, а у макколума – семь) just sayin’
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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