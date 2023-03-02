Дэмиан Лиллард в 13-й раз за сезон добрался до отметки в 40 очков за матч

Разыгрывающий « » в среду в 13-й раз за сезон добрался до отметки в 40 набранных очков за матч.

Во встрече с « » (110:121) Лиллард записал на свой счет 41 очко пори 12 из 22 с игры за 39 минут.

В активе Лилларда также 8 подборов.

Лучший результат Дэмиана по очкам в текущей регулярке – 71 во встрече с «Хьюстоном».

71 очко – новая нормальность в НБА? Дэмиану Лилларду даже не понадобился овертайм