Анферни Саймонс вернулся в строй и усугубил травму голеностопного сустава

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Защитник «Портленда» Анферни Саймонс не смог доиграть матч против «Нового Орлеана» (110:121), усугубив растяжение связок правого голеностопного сустава.

Саймонс в среду провел свой первый матч с 14 февраля. Возвращение игрока пошло не так, как планировалось, поскольку он провел всего 20 минут и набрал 4 очка.

По словам Саймонса, он, скорее всего, пропустит встречу с «Атлантой» в пятницу. «Не везет», – добавил игрок.

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