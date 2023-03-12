НБА установила в Мемфисе металлодетекторы для игроков
НБА усилила методы охраны в Мемфисе после инцидента с разыгрывающим команды Джа Морэнтом.
Звездный форвард «Гриззлис» Джарен Джексон-мл. был замечен проходящим через стойки металлодетектора 10 марта перед встречей с «Голден Стэйт».
Ранее Морэнт показал пистолет во время прямого эфира в социальной сети. Лига проводит собственное расследование по поводу инцидента. Клуб отстранил игрока как минимум на 6 матчей.
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