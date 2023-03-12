НБА установила в Мемфисе металлодетекторы для игроков

Теги Мемфис НБА Джарен Джексон-младший Джа Морэнт Баскетбол

НБА усилила методы охраны в Мемфисе после инцидента с разыгрывающим команды Джа Морэнтом.

Звездный форвард «Гриззлис» Джарен Джексон-мл. был замечен проходящим через стойки металлодетектора 10 марта перед встречей с «Голден Стэйт».

Ранее Морэнт показал пистолет во время прямого эфира в социальной сети. Лига проводит собственное расследование по поводу инцидента. Клуб отстранил игрока как минимум на 6 матчей.

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6 комментариев

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Daff Rogers
Ответ M D
клоуны на нба ради денег могут продать мамку, вместо жестких мер просто поставили это
на НБА? верхом?
0
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M D
клоуны на нба ради денег могут продать мамку, вместо жестких мер просто поставили это
+1
-2
-1
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Tim Timson
Ответ unrecyclable
А что с выездными матчами?
только в Денвере)
+3
-1
+2
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unrecyclable
А что с выездными матчами?
0
0
0
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Temer
Да у Моранта все равно пластиковый 😂
+4
-1
+3
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Tim Timson
)))))) НБА как дети
0
-3
-3
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