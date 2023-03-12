НБА установила в Мемфисе металлодетекторы для игроков

усилила методы охраны в после инцидента с разыгрывающим команды .

Звездный форвард «Гриззлис» . был замечен проходящим через стойки металлодетектора 10 марта перед встречей с «Голден Стэйт».

Ранее Морэнт показал пистолет во время прямого эфира в социальной сети. Лига проводит собственное расследование по поводу инцидента. Клуб отстранил игрока как минимум на 6 матчей.

Уэстбрук разрушал «Лейкерс» изнутри. Теперь его взяли разрушать «Клипперс»?