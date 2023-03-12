«Минск» добыл первую домашнюю победу за календарный год

Матч против « » (81:65) стал для « » первой победой в родных стенах с 13 марта 2022 года в рамках . Тогда команда из Беларуси одолела «Астану» (66:60).

Главный тренер команды считает, что победа досталась «Минску» заслуженно: «Ребята сегодня сыграли очень дисциплинированно: у нас всего 13 потерь. Большую часть игры мы играли очень умно, доводили атаку до качественного и логического завершения.

Конечно, когда ты забиваешь 80 очков, атакуешь с хорошим процентом, то появляются шансы на победу. Команда ее сегодня абсолютно заслужила. На арене была сумасшедшая атмосфера. Я очень надеюсь, что игра понравилась зрителям и мы обрели новых фанатов. У нас осталось 2 домашних матча, мы не собираемся никому раздавать победы и готовимся к следующей игре».

Самым результативным игроком в команде хозяев стал разыгрывающий – 21 очко и 10 передач.

«Минск» идет на последней строчке в группе «Б» с результатом 2-28.