«Минск» добыл первую домашнюю победу за календарный год
Матч против «Автодора» (81:65) стал для «Минска» первой победой в родных стенах с 13 марта 2022 года в рамках Единой Лиги ВТБ. Тогда команда из Беларуси одолела «Астану» (66:60).
Главный тренер команды Ростислав Вергун считает, что победа досталась «Минску» заслуженно: «Ребята сегодня сыграли очень дисциплинированно: у нас всего 13 потерь. Большую часть игры мы играли очень умно, доводили атаку до качественного и логического завершения.
Конечно, когда ты забиваешь 80 очков, атакуешь с хорошим процентом, то появляются шансы на победу. Команда ее сегодня абсолютно заслужила. На арене была сумасшедшая атмосфера. Я очень надеюсь, что игра понравилась зрителям и мы обрели новых фанатов. У нас осталось 2 домашних матча, мы не собираемся никому раздавать победы и готовимся к следующей игре».
Самым результативным игроком в команде хозяев стал разыгрывающий Владислав Близнюк – 21 очко и 10 передач.
«Минск» идет на последней строчке в группе «Б» с результатом 2-28.
1 комментарий