«Минск» добыл первую домашнюю победу за календарный год

Теги Автодор Минск Единая лига ВТБ Ростислав Вергун Владислав Близнюк Баскетбол

Матч против «Автодора» (81:65) стал для «Минска» первой победой в родных стенах с 13 марта 2022 года в рамках Единой Лиги ВТБ. Тогда команда из Беларуси одолела «Астану» (66:60).

Главный тренер команды Ростислав Вергун считает, что победа досталась «Минску» заслуженно: «Ребята сегодня сыграли очень дисциплинированно: у нас всего 13 потерь. Большую часть игры мы играли очень умно, доводили атаку до качественного и логического завершения.

Конечно, когда ты забиваешь 80 очков, атакуешь с хорошим процентом, то появляются шансы на победу. Команда ее сегодня абсолютно заслужила. На арене была сумасшедшая атмосфера. Я очень надеюсь, что игра понравилась зрителям и мы обрели новых фанатов. У нас осталось 2 домашних матча, мы не собираемся никому раздавать победы и готовимся к следующей игре».

Самым результативным игроком в команде хозяев стал разыгрывающий Владислав Близнюк – 21 очко и 10 передач.

«Минск» идет на последней строчке в группе «Б» с результатом 2-28.

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Корнеев
Автодор был ужасен, за такую игру игрокам даже денег платить нельзя. Никакой самоотдачи.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий