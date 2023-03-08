Единая лига ВТБ. «Енисей» примет «Минск»
В среду, 8 марта, в рамках второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Енисей» в Красноярске примет белорусский «Минск».
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
Второй этап
Группа Б
- Дата проведения
- 8 марта, 13.00, «Арена-Север»
Положение команд: Парма – 12-15, Самара – 12-16, Автодор – 11-16, Енисей – 11-17, Астана – 5-21, Минск – 1-27.
Группа А
Положение команд: ЦСКА – 27-2, УНИКС – 23-6, Зенит – 21-8, Локомотив-Кубань – 16-13, Нижний Новгород – 16-12, МБА – 13-15.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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