Единая лига ВТБ. «Енисей» примет «Минск»

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В среду, 8 марта, в рамках второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Енисей» в Красноярске примет белорусский «Минск».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Второй этап

Группа Б

Енисей – Минск
Дата проведения
8 марта, 13.00, «Арена-Север»
Онлайн матча

Положение команд: Парма – 12-15, Самара – 12-16, Автодор – 11-16, Енисей – 11-17, Астана – 5-21, Минск – 1-27.

Группа А

Положение команд: ЦСКА – 27-2, УНИКС – 23-6, Зенит – 21-8, Локомотив-Кубань – 16-13, Нижний Новгород – 16-12, МБА – 13-15.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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