Дражен Анзулович: «Если сумеем выйти на схожий уровень в оставшихся матчах, у нас будет хороший шанс попасть в плей-офф»

Главный тренер « » прокомментировал победу над « » (75:55), которая стала для красноярской команды четвертой подряд.

«Поздравляю своих игроков с победой, но хочу заметить, что не был удовлетворен нашей игрой в первых трех четвертях.

Да, было желание, было старание, но на лицах игроков было слишком много паники. Не могу понять, откуда она появилась. Безусловно, на нас было давление — мы должны были одерживать сегодня победу, так как были явными фаворитами, но мы играли абсолютно без качества в первых трех четвертях.

В конце концов, самое главное — это результат, и сегодня мы победили. Могу отметить, что в последних двух играх на выезде, в Самаре и Саратове, показали очень хороший уровень игры. Если сумеем выйти на схожий уровень в оставшихся матчах чемпионата, у нас будет хороший шанс попасть в плей-офф», – сказал Анзулович.

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