Ростислав Вергун: «Оказывали сопротивление «Енисею» в течении трех четвертей»

Главный тренер « » после поражения от « » (55:75) отметил, что команда смогла бороться только в течении трех четвертей.

«Во-первых, хочу поздравить всех женщин с этим замечательным праздником. Очень здорово, что была такая хорошая атмосфера на арене. Поздравляю «Енисей» с заслуженной победой.

Что касается нас, оказывали сопротивление в течении трех четвертей. Это хороший индикатор того, кто готов играть на таком уровне или кто планирует играть. Желаю «Енисею» удачи в битве за плей-офф», – сказал Вергун.

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