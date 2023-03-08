Ростислав Вергун: «Оказывали сопротивление «Енисею» в течении трех четвертей»

Теги Енисей Минск Единая лига ВТБ Ростислав Вергун Баскетбол

Главный тренер «Минска» Ростислав Вергун после поражения от «Енисея» (55:75) отметил, что команда смогла бороться только в течении трех четвертей.

«Во-первых, хочу поздравить всех женщин с этим замечательным праздником. Очень здорово, что была такая хорошая атмосфера на арене. Поздравляю «Енисей» с заслуженной победой.

Что касается нас, оказывали сопротивление в течении трех четвертей. Это хороший индикатор того, кто готов играть на таком уровне или кто планирует играть. Желаю «Енисею» удачи в битве за плей-офф», – сказал Вергун.

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