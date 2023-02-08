Зоран Лукич – о камбэке в матче с «Локо»: «Кто-то наверху как будто смотрел этот матч»

Теги Локомотив-Кубань БК Пари Нижний Новгород Зоран Лукич Единая лига ВТБ Драган Апич Баскетбол

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич остался доволен камбэком своей команды в концовке матча Единой лиги ВТБ против «Локомотива-Кубань» (82:80).

«Космическая концовка! Мы уступали 71:80 за 68 секунд до конца – и успели вытащить этот матч броском на последней секунде! Фантастика! Но, считаю, ребята эту победу полностью заслужили. Игра получилась для нас очень тяжелой: один игрок выступал с температурой, другой не тренировался последние дни. Было очень трудно добиться успеха.

В третьей четверти из-за перебора фолов мы потеряли Драгана Апича – очень важного игрока в наших построениях. «Локо» начал пользоваться своим преимуществом в габаритах, играть смены. И мы, хоть, как я считаю, действовали лучше в командном плане, но начали уступать в счете. Движение мяча у нас начало пропадать, но в нужный момент в концовке все вернулось – кто-то наверху как будто смотрел этот матч», – признался Лукич.

Этот ЦСКА стал командой-легендой, но «Зенит» Паскуаля прервал суперсерию

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий