Зоран Лукич – о камбэке в матче с «Локо»: «Кто-то наверху как будто смотрел этот матч»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» остался доволен камбэком своей команды в концовке матча лиги ВТБ против « ива-Кубань» (82:80).

«Космическая концовка! Мы уступали 71:80 за 68 секунд до конца – и успели вытащить этот матч броском на последней секунде! Фантастика! Но, считаю, ребята эту победу полностью заслужили. Игра получилась для нас очень тяжелой: один игрок выступал с температурой, другой не тренировался последние дни. Было очень трудно добиться успеха.

В третьей четверти из-за перебора фолов мы потеряли – очень важного игрока в наших построениях. «Локо» начал пользоваться своим преимуществом в габаритах, играть смены. И мы, хоть, как я считаю, действовали лучше в командном плане, но начали уступать в счете. Движение мяча у нас начало пропадать, но в нужный момент в концовке все вернулось – кто-то наверху как будто смотрел этот матч», – признался Лукич.

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