Эдриан Воджнаровски: «Леброн Джеймс делает все возможное, чтобы вернуться в этом сезоне»
Инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски отметил, что успешное выступление «Лейкерс» в последних матчах подталкивает Леброна Джеймса к возвращению в строй.
«Как мне сказали, Леброн делает все возможное, чтобы залечить ногу и вернуться в строй в этом сезоне.
Не хочу обижать «Сакраменто» и не хочу делать никаких предположений относительно «Мемфиса», но у «Лейкерс» будут хорошие шансы, если им удастся выйти на эти команды в плей-офф. Одна команда сильно травмирована и не знает будущее своего звездного игрока, другая не играла в плей-офф на протяжении 16 лет.
Как бы безумно это ни было, находясь на два матча ниже 50-процентной отметки в середине марта, «Лейкерс» имеют очень хорошие шансы», – заявил Воджнаровски.
Новая цель Леброна – обойти Джордана по размеру состояния. Дистанция – около 1 миллиарда долларов
После дедлайна, когда ростер обновился, ЛАЛ сыграла с Броном 3:0, без него 5:3.
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Видимо Джеймсу так нужна была эта победа в том матче и он вошёл в азарт