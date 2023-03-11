Эдриан Воджнаровски: «Леброн Джеймс делает все возможное, чтобы вернуться в этом сезоне»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс Мемфис Сакраменто НБА Эдриан Воджнаровски Баскетбол

Инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски отметил, что успешное выступление «Лейкерс» в последних матчах подталкивает Леброна Джеймса к возвращению в строй.

«Как мне сказали, Леброн делает все возможное, чтобы залечить ногу и вернуться в строй в этом сезоне.

Не хочу обижать «Сакраменто» и не хочу делать никаких предположений относительно «Мемфиса», но у «Лейкерс» будут хорошие шансы, если им удастся выйти на эти команды в плей-офф. Одна команда сильно травмирована и не знает будущее своего звездного игрока, другая не играла в плей-офф на протяжении 16 лет.

Как бы безумно это ни было, находясь на два матча ниже 50-процентной отметки в середине марта, «Лейкерс» имеют очень хорошие шансы», – заявил Воджнаровски.

Новая цель Леброна – обойти Джордана по размеру состояния. Дистанция – около 1 миллиарда долларов

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9 комментариев

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Роман Князефф
Ответ Consistency
Эх,слили бы Вестбрика раньше - и результат по сезону был бы совсем иной, и Лебе не пришлось бы в 38 так корячиться.
А лучше бы вообще не подписывали его
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Vagant
Ответ paganism
Не может признать, что без него команда лучше играет, сделает вид что травмирован и не появится больше в этом сезоне
По сезону команда с Леброном имеет больше 50% побед, а даже сейчас 50% ЛАЛ пока не достигли.
После дедлайна, когда ростер обновился, ЛАЛ сыграла с Броном 3:0, без него 5:3.
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lecter666_destiny
Ответ paganism
Не может признать, что без него команда лучше играет, сделает вид что травмирован и не появится больше в этом сезоне
С ним 3-0 шли в новом составе... Куда уж лучше?
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Cubs-V
Ответ paganism
Не может признать, что без него команда лучше играет, сделает вид что травмирован и не появится больше в этом сезоне
С ним было 3 из 3.
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Consistency
Эх,слили бы Вестбрика раньше - и результат по сезону был бы совсем иной, и Лебе не пришлось бы в 38 так корячиться.
+2
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xamer 9
Ответ paganism
Не может признать, что без него команда лучше играет, сделает вид что травмирован и не появится больше в этом сезоне
« а ещё он старый и статодро4ер.»
Вы забыли добавить)
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xamer 9
Ответ lecter666_destiny
Странная травма у Брона. Он с ней спокойно добегал с Далласом, а теперь может вообще выбыть до конца сезона. Все таки усугубил видимо, иначе это бред.
Конечно усугубил. Это вообще удивительно, как он сам продолжил играть, если досконально знает свой организм и почувствовал «хруст» или что то вроде того.
Видимо Джеймсу так нужна была эта победа в том матче и он вошёл в азарт
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paganism
Ответ lecter666_destiny
Странная травма у Брона. Он с ней спокойно добегал с Далласом, а теперь может вообще выбыть до конца сезона. Все таки усугубил видимо, иначе это бред.
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lecter666_destiny
Странная травма у Брона. Он с ней спокойно добегал с Далласом, а теперь может вообще выбыть до конца сезона. Все таки усугубил видимо, иначе это бред.
+8
-1
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