Эдриан Воджнаровски: «Леброн Джеймс делает все возможное, чтобы вернуться в этом сезоне»

Инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски отметил, что успешное выступление «Лейкерс» в последних матчах подталкивает к возвращению в строй.

«Как мне сказали, Леброн делает все возможное, чтобы залечить ногу и вернуться в строй в этом сезоне.

Не хочу обижать « » и не хочу делать никаких предположений относительно « », но у «Лейкерс» будут хорошие шансы, если им удастся выйти на эти команды в плей-офф. Одна команда сильно травмирована и не знает будущее своего звездного игрока, другая не играла в плей-офф на протяжении 16 лет.

Как бы безумно это ни было, находясь на два матча ниже 50-процентной отметки в середине марта, « » имеют очень хорошие шансы», – заявил Воджнаровски.

Новая цель Леброна – обойти Джордана по размеру состояния. Дистанция – около 1 миллиарда долларов