Джарен Джексон – о Морэнте: «Он вернется, не беспокоюсь о нем»

Форвард « » мл. считает, что сумеет справиться со сложившейся ситуацией.

«Я рад любому его решению. Я доверяю его суждениям. Он делает то, что лучше для него. Он вернется и снова возглавит лигу. У него это получится. Я всегда доверяю его мнению. Когда он вернется, он будет в том же ритме. В конечном итоге это не имеет значения. Я не беспокоюсь о нем», – сказал Джарен.

Ранее Морэнт был замечен с пистолетом во время прямого эфира в социальной сети. Лига проводит собственное расследование по поводу инцидента. Клуб отстранил игрока как минимум на два матча.

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