Джарен Джексон – о Морэнте: «Он вернется, не беспокоюсь о нем»

Теги происшествия Мемфис НБА Джарен Джексон-младший Джа Морэнт Баскетбол

Форвард «Мемфиса» Джарен Джексон мл. считает, что Джа Морэнт сумеет справиться со сложившейся ситуацией.

«Я рад любому его решению. Я доверяю его суждениям. Он делает то, что лучше для него. Он вернется и снова возглавит лигу. У него это получится. Я всегда доверяю его мнению. Когда он вернется, он будет в том же ритме. В конечном итоге это не имеет значения. Я не беспокоюсь о нем», – сказал Джарен.

Ранее Морэнт был замечен с пистолетом во время прямого эфира в социальной сети. Лига проводит собственное расследование по поводу инцидента. Клуб отстранил игрока как минимум на два матча.

«Голден Стэйт» – короли трехочковых. Но, лишь отказавшись от них, команда сумела закрепиться в зоне плей-офф

Братья Боллы травмировались до конца сезона. Возможно, это не совпадение

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Archer_Great
А когда он ее возглавлял, собссна говоря?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий