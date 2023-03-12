Сергей Елевич: «НН» – «Локо» – самый интригующий матч за последнее время»

Заслуженный тренер России Сергей Елевич считает, что сегодняшний матч между «Нижним Новгородом» и « -Кубань» – самая интригующая встреча в Единой лиге ВТБ за последнее время, шансы обеих команд на победу равны.

— Предстоящий матч называют битвой за четвертое место в регулярном чемпионате. Что ожидаете от этой игры?

— Я много наблюдал за «Пари НН» и могу сказать, что эта команда своей игрой мне очень симпатична. У них нет таких прямо ярко выраженных звезд. Это работящая команда. В том смысле, что они друг друга замещают, могут на любой позиции сыграть очень нестандартно. Так, как не одна другая команда в лиге. У них есть взаимозаменяемость, творческий подход к игре.

«Локомотив» же, надо отметить, не ошибся и сделал очень хорошие приобретения. В целом оба соперника демонстрируют очень хороший баскетбол. К обеим командам отношусь с большим уважением.

Конечно, четвертая строчка в таблице очень важна: перед пятым место она имеет очень серьезные преимущества на стадии плей‑офф. В этом матче будет непросто обеим командам. По‑моему сейчас предстоит самый интригующий матч за последнее время. Во всяком случае самый интригующий в этом туре. Думаю, что увидим тот баскетбол, который хочется смотреть и смотреть. Не хочу гадать, как завершится этот матч, но думаю, увидим интересный баскетбол.

— Краснодарцы неудачно играли с нижегородцами в этом сезоне. Может ли «Локо» взять реванш?

— А почему нет? В «Локо» все‑таки и хорошие центровые игроки… Конечно, есть возможность. Думаю, шансы примерно равны, — сказал Елевич.

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