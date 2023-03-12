Единая лига ВТБ и СИБУР проведут серию экологических матчей

В сезоне-2022/23 Единая лига ВТБ при поддержке компании СИБУР в рамках Маркетингового чемпионата проведет серию экологических матчей.

Первый из двенадцати эко-матчей состоится 13 марта в Астане. До конца регулярного чемпионата лига проведет такие матчи во всех клубах. По окончании регулярки лига подведет итоги и выберет самый экологичный клуб. Будут учитываться посещаемость клуба, продажа билетов и экологическая эффективность.

« лига ВТБ совместно с СИБУРом второй сезон подряд организует эко-матчи и старается из года в год развивать это направление вместе с командами чемпионата. Лига ВТБ — единственная из всех профессиональных спортивных лиг в России системно подходит к вопросу экологии и это приносит результат.

В прошлом сезоне «Зенит» и «ПАРМА-ПАРИ» до последнего соревновались за звание самого экологического клуба лиги в сезоне-2021/22 и тем самым подтолкнули другие команды Лиги ВТБ к действию. Уже в этом чемпионате мы увидели высокую активность клубов по данному направлению — были воплощены интересные кейсы, а многие участники Лиги нашли новых партнеров с экологической направленностью в регионах.

В этом сезоне мы с нашим многолетним партнером СИБУРом продолжаем традицию экоматчей. Каждый баскетбольный болельщик на матчах Лиги может внести свой вклад в защиту окружающей среды и поучаствовать в создании арт-объекта, который будет смонтировать из крышек из-под пластиковых бутылок. Это будет настоящая командная работа, которая очень важна и в баскетболе», – рассказала генеральный директор Лиги ВТБ Илона Корстин.

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