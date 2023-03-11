Эндрю Эндрюс покинул «Панатинаикос»

После нескольких месяцев разбирательств разыгрывающий (29 лет, 188 см) официально покинул « ».

Для разрешения спора пришлось вмешаться и профсоюзу игроков Евролиги (ELPA).

В результате игрок должен получить зарплату за весь сезон-2022/23, а также сумму выкупа по контракту, которая составляет около 100 000 евро.

В греческой лиге, в отличие от других европейских лиг, команда не может удалить игрока из списка зарегистрированных игроков без его согласия. Эндрюс не согласился подписать документы об освобождении, что вызвало конфликт между сторонами.

Грандиозный (и очень смешной) скандал в Штатах: команда девочек победила в турнире мальчиков, но трофей им так и не вручили