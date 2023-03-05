Победный трехочковый Везенкова за 6 секунд до конца позволил «Олимпиакосу» выиграть 16-ю игру подряд

Теги Олимпиакос чемпионат Греции Александар Везенков Баскетбол

Форвард «Олимпиакоса» Александр Везенкова точным трехочковым броском принес своей команде победу над «Коллососом» (80:79).

За 20 секунд до окончания встречи счет в матче был 79:77 в пользу хозяев, которые владели мячом. Совершив перехват, «Олимпиакос» в быстром отрыве нашел Александра Везенкова открытым на дуге, который реализовал свой бросок. В последнем владении встречи защитник «Коллососа» Кацивелис бросал на победу, но мяч не попал в кольцо.

Везенков закончил встречу с 33 очками при 11 из 15 с игры, семь из которых были трехочковыми.

«Олимпиакос» единолично лидирует в чемпионате Греции с результатом 16-0.

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