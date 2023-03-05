Чемпионат Греции. «Олимпиакос» в гостях сыграет с «Колоссосом», «Арис» встретится с «Перистери»

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В воскресенье, 5 марта, в рамках регулярного чемпионата греческой лиги состоятся два матча.

Лидер турнира «Олимпиакос» сыграет в гостях с «Колоссосом», «Арис» встретится дома с «Перистери».

Чемпионат Греции

Регулярный чемпионат

Колоссос – Олимпиакос
Дата проведения
5 марта, 16.45, «Kleiso Gymnastirio Kallitheas Rodou»
Онлайн матча

Арис – Перистери
Дата проведения
5 марта, 21.30, «Sala Alexandreio Melathron Nikos Galis»
Онлайн матча

Положение команд: Олимпиакос – 15-0, Панатинаикос – 14-2, Промитеас – 10-7, АЕК – 10-7, Перистери – 9-7, ПАОК – 9-8, Арис – 9-7, Колоссос – 8-7, Ионикос – 4-13, Лаврион – 4-12, Аполлон – 3-14, Кардицас – 3-14.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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