Чемпионат Греции. «Перистери» – «Лаврион», АЕК встретится с «Колоссосом»

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В субботу, 11 марта, в рамках регулярного чемпионата греческой лиги состоятся три матча.

«Перистери» сыграет с «Лаврионом», АЕК встретится с «Колоссосом».

Чемпионат Греции

Регулярный чемпионат

Аполлон Патрас – Ионикос
Дата проведения
11 марта, 17.00, «Kleisto Gymnastirio Apollona Patras»
Онлайн матча

Перистери – Лаврион
Дата проведения
11 марта, 18.00, «Kleisto Andreas Papandreou»
Онлайн матча

АЕК – Колоссос
Дата проведения
11 марта, 20.15, «Olimpiako Gymnastirio Ano Liosia»
Онлайн матча

Положение команд: Олимпиакос – 16-0, Панатинаикос – 14-2, Промитеас – 10-7, АЕК – 10-7, Перистери – 10-7, ПАОК – 9-8, Арис – 9-8, Колоссос – 8-8, Ионикос – 4-13, Лаврион – 4-12, Аполлон – 3-14, Кардицас – 3-14.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Лука Дончич славится попаданиями на последних секундах. Только это иллюзия: в концовках его полезность почти всегда падает

Лука Дончич славится попаданиями на последних секундах. Только это иллюзия: в концовках его полезность почти всегда падает

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