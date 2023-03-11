Чемпионат Греции. «Перистери» – «Лаврион», АЕК встретится с «Колоссосом»

В субботу, 11 марта, в рамках регулярного чемпионата греческой лиги состоятся три матча.

«Перистери» сыграет с « », встретится с «Колоссосом».

Чемпионат Греции

Регулярный чемпионат

АЕК – Колоссос Дата проведения 11 марта, 20.15, «Olimpiako Gymnastirio Ano Liosia» Онлайн матча

Положение команд: Олимпиакос – 16-0, Панатинаикос – 14-2, Промитеас – 10-7, АЕК – 10-7, – 10-7, ПАОК – 9-8, Арис – 9-8, Колоссос – 8-8, Ионикос – 4-13, Лаврион – 4-12, Аполлон – 3-14, Кардицас – 3-14.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Лука Дончич славится попаданиями на последних секундах. Только это иллюзия: в концовках его полезность почти всегда падает

Лука Дончич славится попаданиями на последних секундах. Только это иллюзия: в концовках его полезность почти всегда падает