Чемпионат Греции. «Перистери» – «Лаврион», АЕК встретится с «Колоссосом»
В субботу, 11 марта, в рамках регулярного чемпионата греческой лиги состоятся три матча.
«Перистери» сыграет с «Лаврионом», АЕК встретится с «Колоссосом».
Чемпионат Греции
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 11 марта, 17.00, «Kleisto Gymnastirio Apollona Patras»
- Дата проведения
- 11 марта, 18.00, «Kleisto Andreas Papandreou»
- Дата проведения
- 11 марта, 20.15, «Olimpiako Gymnastirio Ano Liosia»
Положение команд: Олимпиакос – 16-0, Панатинаикос – 14-2, Промитеас – 10-7, АЕК – 10-7, Перистери – 10-7, ПАОК – 9-8, Арис – 9-8, Колоссос – 8-8, Ионикос – 4-13, Лаврион – 4-12, Аполлон – 3-14, Кардицас – 3-14.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Лука Дончич славится попаданиями на последних секундах. Только это иллюзия: в концовках его полезность почти всегда падает
Лука Дончич славится попаданиями на последних секундах. Только это иллюзия: в концовках его полезность почти всегда падает
Комментарии