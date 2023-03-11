Велимир Перасович: «Матч с МБА положит для УНИКСа начало решающей стадии сезона»

Теги УНИКС Велимир Перасович Единая лига ВТБ МБА Баскетбол

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович рассказал о задачах команды в матче Лиги ВТБ с МБА.

«МБА – сильный соперник. Они демонстрируют качественный командный баскетбол. Сейчас для нас главное – значительно улучшить свою игру как в защите, так и в нападении, а также как можно скорее вернуться на путь побед. Мы усердно работаем над этим на тренировках.

Для нас предстоящая игра положит начало решающей стадии сезона», – заявил Перасович.

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