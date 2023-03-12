Адриатическая лига. «Мега» примет «Скопье», «Задар» – «Цедевиту-Олимпию»

В воскресенье, 12 марта, в рамках регулярного чемпионата лиги состоятся три матча.

«Мега» примет «Скопье», «Задар» – «Цедевиту-Олимпию».

Адриатическая лига

Регулярный чемпионат

Мега – Скопье Дата проведения 12 марта, 14.00, «Ranko Žeravica Sports Hall» Онлайн матча

Положение команд: Црвена Звезда Сербия – 17-2, Партизан Сербия – 18-2, Цедевита-Олимпия Словения – 14-5, Будучность Черногория – 15-6, ФМП Сербия – 12-9, Задар Хорватия – 9-11, Студентски Центар Черногория – 9-11, Сплит Хорватия – 8-12, Мега Сербия – 9-11, Цибона Хорватия – 8-13, Морнар Бар Черногория – 6-13, Игокеа Босния и Герцеговина – 6-14, Борац Чачак Сербия – 5-15, Скопье Северная Македония - 4-16.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Лука Дончич славится попаданиями на последних секундах. Только это иллюзия: в концовках его полезность почти всегда падает