Адриатическая лига. «Борац Чачак» – «Студентски Центар», «Мега» примет «Морнар Бар»
В понедельник, 6 марта, в рамках регулярного чемпионата Адриатической лиги сербский «Борац Чачак» примет черногорский «Студентски Центар».
Сербская «Мега» сыграет с черногорским клубом «Морнар Бар».
Адриатическая лига
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 6 марта, 20.00, «Hala Borac»
- Дата проведения
- 6 марта, 22.00, «Ranko Žeravica Sports Hall»
Положение команд: Црвена Звезда Сербия – 17-2, Партизан Сербия – 18-2, Цедевита-Олимпия Словения – 14-5, Будучность Черногория – 14-6, ФМП Сербия – 12-8, Задар Хорватия – 9-11, Студентски Центар Черногория – 9-10, Сплит Хорватия – 8-12, Мега Сербия – 8-11, Цибона Хорватия – 8-12, Морнар Бар Черногория – 6-12, Игокеа Босния и Герцеговина – 5-14, Борац Чачак Сербия – 4-15, Скопье Северная Македония - 4-16.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Братья Боллы травмировались до конца сезона. Возможно, это не совпадение
Леброн – король мемов: потребность привирать, пантомима имени Джей Ара Смита, пропажа волос, слезы и умирание
Комментарии