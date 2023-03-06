Адриатическая лига. «Борац Чачак» – «Студентски Центар», «Мега» примет «Морнар Бар»

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В понедельник, 6 марта, в рамках регулярного чемпионата Адриатической лиги сербский «Борац Чачак» примет черногорский «Студентски Центар».

Сербская «Мега» сыграет с черногорским клубом «Морнар Бар».

Адриатическая лига

Регулярный чемпионат

Борац Чачак – Студентски центар
Дата проведения
6 марта, 20.00, «Hala Borac»
Онлайн матча

Мега – Морнар Бар
Дата проведения
6 марта, 22.00, «Ranko Žeravica Sports Hall»
Онлайн матча

Положение команд: Црвена Звезда Сербия – 17-2, Партизан Сербия – 18-2, Цедевита-Олимпия Словения – 14-5, Будучность Черногория – 14-6, ФМП Сербия – 12-8, Задар Хорватия – 9-11, Студентски Центар Черногория – 9-10, Сплит Хорватия – 8-12, Мега Сербия – 8-11, Цибона Хорватия – 8-12, Морнар Бар Черногория – 6-12, Игокеа Босния и Герцеговина – 5-14, Борац Чачак Сербия – 4-15, Скопье Северная Македония - 4-16.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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