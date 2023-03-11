Адриатическая лига. «Игокеа» – ФМП, «Цибона» сыграет с «Будучностью»

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В субботу, 11 марта, в рамках регулярного чемпионата Адриатической лиги боснийская «Игокеа» примет сербский ФМП, хорватская «Цибона» дома сыграет с черногорской «Будучностью».

Адриатическая лига

Регулярный чемпионат

Игокеа – ФМП
Дата проведения
11 марта, 20.00, «Sportska Dvorana Laktaši»
Онлайн матча

Цибона – Будучность
Дата проведения
11 марта, 22.00, «Košarkaški centar Dražen Petrović»
Онлайн матча

Положение команд: Црвена Звезда Сербия – 17-2, Партизан Сербия – 18-2, Цедевита-Олимпия Словения – 14-5, Будучность Черногория – 14-6, ФМП Сербия – 12-8, Задар Хорватия – 9-11, Студентски Центар Черногория – 9-11, Сплит Хорватия – 8-12, Мега Сербия – 9-11, Цибона Хорватия – 8-12, Морнар Бар Черногория – 6-13, Игокеа Босния и Герцеговина – 5-14, Борац Чачак Сербия – 5-15, Скопье Северная Македония - 4-16.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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