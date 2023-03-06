Душко Иванович – после поражения от «Цибоны»: «Црвена Звезда» просто не может так играть, это неприемлемо»

Теги Цибона Душко Иванович Црвена Звезда MTS Адриатическая лига Баскетбол

Главный тренер «Цревны Звезды» Душко Иванович прокомментировал поражение от «Цибоны»(81:85).

«Поздравляем «Цибону», у них было больше желания, они боролись больше, чем мы, и их подход к игре был лучше, чем наш. «Црвена Звезда» просто не может так играть, это неприемлемо.

Нас не беспокоила «Цибона», нас беспокоили мы сами с самого начала и до конца. Подход был не таким, каким должен был быть

Я не умаляю успех «Цибоны», они играли исключительно уверенно, но и мы играли нетерпеливо и проиграли матч», – подчеркнул Иванович на послематчевой конференции.

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