Душко Иванович – после поражения от «Цибоны»: «Црвена Звезда» просто не может так играть, это неприемлемо»

Главный тренер «Цревны Звезды» прокомментировал поражение от «Цибоны»(81:85).

«Поздравляем «Цибону», у них было больше желания, они боролись больше, чем мы, и их подход к игре был лучше, чем наш. « » просто не может так играть, это неприемлемо.

Нас не беспокоила « », нас беспокоили мы сами с самого начала и до конца. Подход был не таким, каким должен был быть

Я не умаляю успех «Цибоны», они играли исключительно уверенно, но и мы играли нетерпеливо и проиграли матч», – подчеркнул Иванович на послематчевой конференции.