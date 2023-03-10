«Интересно, на кого он смотрит?» Стефен Карри загадочно посмотрел после трехочкового попадания

Звездный разыгрывающий «Голден Стэйт» во второй четверти матча против « » забросил шикарный трехочковый с отклонением под сигнал об окончании времени на атаку.

Возвращаясь в защиту после попадания, Карри на кого-то загадочно посмотрел.

«Интересно, на кого он смотрит?» – произнес комментатор, обращаясь к своему коллеге .

«Голден Стэйт» – короли трехочковых. Но, лишь отказавшись от них, команда сумела закрепиться в зоне плей-офф