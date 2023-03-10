«Интересно, на кого он смотрит?» Стефен Карри загадочно посмотрел после трехочкового попадания

Теги Голден Стэйт Мемфис НБА видео Реджи Миллер Стефен Карри Баскетбол

Звездный разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри во второй четверти матча против «Мемфиса» забросил шикарный трехочковый с отклонением под сигнал об окончании времени на атаку.

Возвращаясь в защиту после попадания, Карри на кого-то загадочно посмотрел.

«Интересно, на кого он смотрит?» – произнес комментатор, обращаясь к своему коллеге Реджи Миллеру.

«Голден Стэйт» – короли трехочковых. Но, лишь отказавшись от них, команда сумела закрепиться в зоне плей-офф

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
sfrrrR
«Интересно, на что он смотрит?» – спросил комментатор, обращаясь к своему коллеге Реджи Миллеру после матча.

«Да на счёт на табло» - ответил Реджи этому же комментатору, которой спрашивал у него во второй четверти.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
pro~dj
Это достойно новости?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mit_Sam
Он смотрит, не стримит ли там опять Морент с пистолетом
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий