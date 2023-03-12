37+8+10 от Тэйлена Хортон-Такера помогли «Юте» обыграть «Шарлотт»

Теги Шарлотт НБА видео Юта Тэйлен Хортон-Такер Баскетбол

Разыгрывающий «Юты» Тэйлен Хортон-Такер набрал 37 очков, сделал 10 передач и 8 подборов в победном матче против «Шарлотт» (119:111).

22-летний защитник реализовал 14 из 24 с игры, 2 из 5 из-за дуги и 7 из 8 с линии штрафных.

Хортон-Такер стал самым результативным игроком встречи и обновил личный рекорд результативности в нынешнем сезоне.

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3 комментария

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Cash_flow
Ответ Дмитрий Дмитриев
Неси дневник. Отправлю в программу Кривое Зеркало. Евгений Петросян поставит тебе пятерку. За тонкий и острый юмор😁
Иногда складывается ощущение, что от имени Хэлла пишет не живой человек, а какая-то нейросеть. Вроде и как бы по теме, а с другой стороны полная чушь и бред
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Дмитрий Дмитриев
Ответ Xell
Ну и что. Все равно Карузо круче))
Неси дневник.
Отправлю в программу Кривое Зеркало.
Евгений Петросян поставит тебе пятерку.
За тонкий и острый юмор😁
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0
+2
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Xell
Ну и что. Все равно Карузо круче))
0
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-5
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