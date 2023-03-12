37+8+10 от Тэйлена Хортон-Такера помогли «Юте» обыграть «Шарлотт»
Разыгрывающий «Юты» Тэйлен Хортон-Такер набрал 37 очков, сделал 10 передач и 8 подборов в победном матче против «Шарлотт» (119:111).
22-летний защитник реализовал 14 из 24 с игры, 2 из 5 из-за дуги и 7 из 8 с линии штрафных.
Хортон-Такер стал самым результативным игроком встречи и обновил личный рекорд результативности в нынешнем сезоне.
Лаури Маркканен вдохновляет сенсационный старт «Юты». Дирижирует атакой и удостаивается сравнений с Лэрри Бердом
Отправлю в программу Кривое Зеркало.
Евгений Петросян поставит тебе пятерку.
За тонкий и острый юмор😁