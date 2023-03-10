Лаури Маркканен – о возможном звании самого прогрессирующего игрока: «Cейчас это не главная цель»

Теги НБА Юта Лаури Маркканен Баскетбол

Лидер «Юты» Лаури Маркканен рассказал свое отношение к награде самого прогрессирующего игрока НБА.

«Это дополнительная мотивация, но я не думаю об этом. Индивидуальные цели сбудутся, если мы продолжим выигрывать встречи, а я продолжу делать что должен.

Каждый день я продолжаю работать. Надеюсь, что это произойдет, но посмотрим. Просто постараемся добывать победы и продолжать в том же духе. Конечно, было бы здорово иметь трофей дома, но сейчас это не главная цель», – заявил форвард.

В текущем сезоне баскетболист набирает 25,4 очка и 8,5 подбора при 51% реализации с игры и 41% из-за дуги за 34,4 минуты игрового времени.

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