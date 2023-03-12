Уилл Харди: «Хортон-Такер хочет быть в ротации, хочет быть ключевым игроком»
Главный тренер «Юты» Уилл Харди прокомментировал великолепную игру разыгрывающего Тэйлена Хортон-Такера в матче против «Шарлотт» (119:111).
«Он понимает, что реально, а что нет. Понимает, что до сих пор не получил в НБА того, чего хотел.
Он хочет больше играть. Хочет быть в ротации. Хочет быть ключевым игроком», – сказал Харди.
22-летний защитник завершил матч с 37 очками, 10 передачами и 8 подборами.
«Не хочу показаться самоуверенным, но я чувствую, что могу набирать много очков. Это не единственный раз», – заявил Хортон-Такер.
Лаури Маркканен вдохновляет сенсационный старт «Юты». Дирижирует атакой и удостаивается сравнений с Лэрри Бердом
Комментарии