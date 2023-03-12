Уилл Харди: «Хортон-Такер хочет быть в ротации, хочет быть ключевым игроком»

Главный тренер «Юты» прокомментировал великолепную игру разыгрывающего в матче против « » (119:111).

«Он понимает, что реально, а что нет. Понимает, что до сих пор не получил в того, чего хотел.

Он хочет больше играть. Хочет быть в ротации. Хочет быть ключевым игроком», – сказал Харди.

22-летний защитник завершил матч с 37 очками, 10 передачами и 8 подборами.

«Не хочу показаться самоуверенным, но я чувствую, что могу набирать много очков. Это не единственный раз», – заявил Хортон-Такер.

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